Neu-Ulm

vor 31 Min.

Reinz startet mit Europas größter Produktion für Brennstoffzellen-Bauteile

Die Dana-Tochter Reinz startet in Neu-Ulm die Massenproduktion für acht Millionen Brennstoffzellenkomponenten pro Jahr.

Plus Europas größte Produktionsstätte von wesentlichen Bestandteilen von Brennstoffzellen hat jetzt in Neu-Ulm den Betrieb aufgenommen. Die Erwartungen sind groß.

Von Oliver Helmstädter

Wenn im Neu-Ulmer Steinhäule das Sternenbanner weht, ist meist Großes zu erwarten. Zwar gehört Reinz schon seit 30 Jahren zur US-amerikanischen Dana Corporation, doch nicht immer weht die US-Flagge vor jener Firma, in der bald seit 100 Jahren die deutsche Automobilgeschichte mitgeschrieben wird.

Was stellt Reinz jetzt in Neu-Ulm her? 1 / 3 Zurück Vorwärts Es geht um Metallische Bipolarplatten . In Brennstoffzellen wird in einer sogenannten „kalten Verbrennung“ Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische Energie umgewandelt. Als Reaktionsprodukte entstehen neben Strom nur Wärme und Wasser. Die Bipolarplatte ist für die optimale Verteilung von Wasserstoff und Sauerstoff sowie für das Kühlmedium verantwortlich

Die Brennstoffzelle besteht aus Bipolarplatten und einer Membran-Elektrodeneinheit, die zu Brennstoffzellenstacks gestapelt werden. In den Stacks wird die elektrische Energie für den Antrieb von Wasserstofffahrzeugen gewonnen. Die Herausforderung besteht darin, eine kompakte, langzeitstabile und kostengünstige Bipolarplatte zu entwickeln und zu produzieren, um die Brennstoffzelle für den Massenmarkt tauglich zu etablieren.

Mit der Massenproduktion der metallischen Bipolarplatte schafft Reinz in Neu-Ulm die Voraussetzungen für den Erfolg der Wasserstoffmobilität. Auf die Zukunft vorbereitet Parallel zur neuen Hochvolumenlinie betreibt die Dana-Tochter eine Kleinserienfertigung mit einer Kapazität von 800.000 Platten pro Jahr. Auf dieser Linie produziert Dana weiterhin Bipolarplatten nach individuellen Kundenspezifikationen. Zudem entwickelt und produziert Reinz auch spezielle Dichtungskonzepte für industrielle Anwendungen – vom Blockheizkraftwerk bis zur Brauerei. (AZ)

Feierlich wurde am Dienstag in Neu-Ulm die europaweit größte Produktion von metallischen Bipolarplatten aufgenommen. Die Bipolarplatte ist ein wesentliches Bauteil der Brennstoffzelle und gilt als entscheidend für die erfolgreiche Zukunft der emissionsfreien Wasserstoffmobilität. Nach einem Jahr Planung erfolgte im August vergangenen Jahres der Spatenstich für die neue Produktionslinie auf dem Werksgelände. Nun lief die Produktion für bis zu acht Millionen metallische Bipolarplatten pro Jahr an.

