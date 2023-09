Neu-Ulm

Fischwilderei: Polizei geht gegen zwei Angler am Brandstätter See vor

Zwei Männer sollen in Neu-Ulm illegal geangelt haben.

Zwei Männer sollen aus dem Brandstätter See in Neu-Ulm schon mehrere Fische geangelt haben. Dann rückt die Polizei an.

Zwei Männer im Alter von 50 und 55 Jahren sollen am Brandstätter See in Neu-Ulm illegal geangelt haben. Die Polizei hat gegen die Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet. Ein Zeuge habe am Sonntag um 11.45 Uhr den Vorfall mitgeteilt, heißt es im Polizeibericht. Beamte der Neu-Ulmer Polizeiinspektion hätten vor Ort die 50 und 55 Jahre alten Männer festgestellt. Diese hatten bereits mehrere kleine Fische aus dem See geangelt. Im Besitz eines Angelscheines aber seien die beiden nicht gewesen. Die Polizisten hätten das weitere Fischen unterbunden. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung angeordnet. (AZ)

