Flaschensammler schlägt unvermittelt auf Security in Einkaufszentrum ein

Das Gespräch mit dem jungen Mann verlief er ruhig. Unvermittelt soll er dann auf das Sicherheitspersonal eingeschlagen haben.

Ein 28-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Neu-Ulm auf das Sicherheitspersonal eingeschlagen haben. Der Mann sei gegen 15.55 Uhr angesprochen worden, weil er augenscheinlich Flaschen einsammelte. Durch das Sicherheitspersonal sei ihm erklärt worden, dass dies nicht erlaubt sei. Im weiteren Verlauf des zunächst ruhigen Gespräches soll der 28-Jährige unvermittelt angefangen haben zu brüllen und mit den Fäusten auf das Sicherheitspersonal einzuschlagen. Die hinzugezogenen Streife beruhigte die Situation, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. (AZ)