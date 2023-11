Neu-Ulm

Flippige Details und Stilbruch: Messe zeigt die Hochzeitstrends

Auf der Hochzeitsmesse "verliebt. verlobt. verheiratet" in Neu-Ulm waren am Samstag keine Models in Kleidern unterwegs, die Kollektion wurde an Schaufensterpuppen gezeigt.

Plus In der Ratiopharm Arena stehen Brautpaare zwei Tage lang im Fokus, sie bekommen Überraschendes zu sehen. Ein Veranstalter blickt schon auf die Zeit danach.

Von Dagmar Hub

"Sie wollen heiraten?", wurde man auf der Neu-Ulmer Hochzeitsmesse "verliebt. verlobt. verheiratet" in der Ratiopharm-Arena am Wochenende an den Ständen angesprochen. Brautpaare standen zwei Tage lang im Zentrum der Aufmerksamkeit der Anbieter. Die Zeiten von Glanz und Glitter bei Hochzeiten, die Zeiten der rauschenden Feste und der üppigen Give-aways sind aber offenbar vorbei: Bescheidener wird seit Corona gefeiert, sparsamer und zum Teil auch nachhaltiger.

Die "verliebt. verlobt. verheiratet" zeigte in der Ratiopharm-Arena die neuesten Trends rund ums Heiraten. Manch gewohnter Aussteller fehlte, dafür gab es Neues wie den "After-Wedding-Planer". Im Trend liegt vor allem der Stilbruch: Ob Kathrin Binder, Geschäftsführerin eines Braut- und Abendmodengeschäfts in Bad Wurzach, über Brautkleider spricht, oder ob Kai Naethke, Geschäftsführer des Laupheimer Bekleidungshauses, Anzüge für Bräutigam und männliche Hochzeitsgäste vorstellt – das Accessoire, das den festlichen Stil bricht, ist angesagt, berichten beide.

