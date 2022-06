Neu-Ulm

18:00 Uhr

Florian Zimmers erstes großes Heimspiel im Magietheater Neu-Ulm

Lokal Der Zauberer lässt in seinem eigenen Reich eine flotte Show steigen, bei der das Publikum nicht nur etwas zu sehen bekommt, sondern auch ordentlich mitmachen darf.

Von Ronald Hinzpeter

Das Ende ist wirklich der Hammer: Auf der leeren Bühne stehen nur vier farbige Quadrate, dann sprühen zwei Assistenten sekundenlang von den Seiten her eine weiße Nebelwand – die schlagartig aufreißt und den Blick auf ein leibhaftiges US-amerkanisches Polizeiauto freigibt, das urplötzlich auf den Klötzen steht. Die Wagentür geht auf und der Mann entsteigt, der das alles möglich gemacht hat, Magier Florian Zimmer. Ein starker Abgang für diese ausverkaufte Premierenshow in seinem Magie-Theater. Die feiert auch – nicht nur ein klein bisschen – seinen Mut, in Neu-Ulm ein Zaubertheater zu betreiben.

