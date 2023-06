Flucht vor der Polizei endet mit Verkehrsunfall

Ein alkoholisierter 28-Jähriger flieht vor der Polizei und verursacht dabei einen Verkehrsunfall. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag in Neu-Ulm bei der Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte den Pkw-Fahrer in der Augsburger Straße wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollieren. Der Fahrer hielt zunächst an, gab dann aber unvermittelt Gas und floh. Dabei überfuhr er eine rote Ampel und eine Verkehrsinsel, bevor er im Stadtteil Offenhausen in den Gegenverkehr und schließlich ins Schleudern geriet. Der Wagen kollidierte mit zwei parkenden Fahrzeuge, bevor er schlussendlich zum Stehen kam. Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet, gegen welche der 28-Jährige Widerstand leistete.

Polizei sucht einen bislang unbekannten Zeugen des Unfalls

Der Fahrer wurde wie seine vier Mitinsassen bei dem Unfall nur leicht verletzt, muss jedoch mit mehreren Strafverfahren wegen Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro und sucht zudem einen bislang unbekannten Zeugen, der zum Zeitpunkt des Unfalls die Straße überquerte. Der Mann sowie alle anderen möglichen Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0731/80130 melden. (AZ)