Flucht vor Kontrolle: Autoinsassen verstecken sich in Pfuhl vor Polizei - ohne Erfolg

Ein Verkehrsteilnehmer hat sich in der Nacht zum Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm entziehen wollen. Als der Autofahrer die Streife der Polizei sah, soll er plötzlich davongefahren sein, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Streife habe daraufhin das Auto verfolgt. In Pfuhl seien alle Insassen aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten sich vor den Beamten verstecken wollen. Der Fahrzeugführer aber sei an seiner Wohnanschrift gesichert und kontrolliert worden. Hierbei soll er angegeben haben, vorher Marihuana konsumiert zu haben. Daher habe er sich der Kontrolle entziehen wollen.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 26-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weil dieser laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. (AZ)