Flüchtlingsunterbringung: Halle am Schulzentrum Pfuhl wird wieder frei

Um Geflüchtete unterzubringen, hatte der Landkreis Neu-Ulm die "alte" Halle am Schulzentrum Pfuhl belegt. Ab Februar soll die nun wieder Vereinen und Schulen zur Verfügung stehen.

Betroffene Vereine und Schulen dürfte das freuen: Die sogenannte "alte" Halle am Pfuhler Schulzentrum kann voraussichtlich ab Anfang Februar wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Das teilte die Neu-Ulmer Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Im Moment seien dort noch mehr als 40 Personen untergebracht. Die aber sollen auf andere Unterkünfte im Landkreis Neu-Ulm verteilt werden. Sobald die Abverlegung erfolgt ist, werde mit dem Rückbau begonnen. Im Anschluss könne die Halle wieder für ihre ursprüngliche Nutzung frei gegeben werden.

Die Dreifachturnhalle war in den vergangenen Herbstferien recht plötzlich belegt worden. Vereine und Schulen reagierten überrascht, zumal es die dritte Belegung in Folge war. Es kam unter anderem die Frage auf, warum nicht andere Hallen hergenommen werden. Zu Beginn kamen dort nur 29 Personen unter, ausgelegt aber ist sie für rund 200 Personen.

Landratsamt Neu-Ulm bedankt sich bei betroffenen Schulen und Vereinen

"Wir bedauern, dass es aufgrund der Belegung in den vergangenen Wochen zu Beeinträchtigungen für den Schul- und Vereinssport kam", heißt es in der Pressemitteilung von Mittwoch. "Deshalb danken wir den Schulen, Vereinen, der Stadt Neu-Ulm sowie allen Beteiligten für ihr Entgegenkommen und ihre Unterstützung."

Die Freigabe der Halle sei möglich geworden, weil in den vergangenen Wochen weniger Geflüchtete in den Landkreis gekommen sind als erwartet und eine noch engere Belegung bestehender Unterkünfte bis hin zur weiteren Überbelegung in Kauf genommen wird. Mit Blick auf den Winter und die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sei es laut Kreisverwaltung jedoch notwendig gewesen, mit der Hallenplanung entsprechend vorbereitet zu sein. Das Landratsamt vermutet, dass auch die eingeführten Grenzkontrollen möglicherweise dazu beigetragen haben könnten, dass in den vergangenen Wochen weniger Geflüchtete in den Landkreis gekommen sind.

Halle an der Berufsschule Neu-Ulm dient weiter als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

Als weitere Erstaufnahmeeinrichtung bleibt die Halle an der Berufsschule in Neu-Ulm bestehen. Diese musste bis jetzt nicht für die Aufnahme von Geflüchteten genutzt werden. Die Halle biete nach einer baulicher Ertüchtigung in den vergangenen Monaten nun Platz für rund 200 Personen. "Leider lässt sich nicht vorhersagen, wie viele Geflüchtete in den nächsten Wochen in den Landkreis kommen werden", so die Kreisverwaltung. "Wir rechnen jedoch damit, dass nach Ende der Wintermonate - je nach Wetter - der Zustrom wieder stärker werden könnte und uns wieder mehr Flüchtlinge zugewiesen werden, so wie in den vergangenen Jahren."

Die Lage bei der Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis Neu-Ulm bleibt laut Kreisverwaltung generell angespannt. Zahlreiche Unterkünfte hätten nicht nur ihre Kapazitätsgrenze erreicht, sondern sogar überschritten. Es werde dringend nach Wohnraum für geflüchtete Menschen gesucht. Das Landratsamt sei ebenso auf der Suche nach erschlossenen Grundstücken; die Anschlüsse für Strom, Kanalisation und Wasser müssten vorhanden sein. Auch Gewerbeimmobilien, leerstehende Gebäude oder Büroräume, die sich mit relativ geringem Aufwand zu Unterkünften machen lassen, sowie bebaubare Grundstücke können gemeldet werden, heißt es. Gemeldet werden kann über ein Online-Formular auf der Landkreis-Webseite unter www.landkreis-nu.de/Aktuelles (AZ/krom)