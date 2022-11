Folgenschwere Fahrt zur Vernehmung: Da staunt selbst die Polizei

Eine 24-Jährige fährt ihren Freund zur Polizei, damit er zum Fahren ohne Führerschein aussagen kann. Blöd nur, dass auch die junge Frau keinen Führerschein hat.

Ein Mann sollte bei der Polizei in Neu-Ulm zu einer Vernehmung erscheinen. Es ging um ein Strafverfahren in Zusammenhang mit einem Fahren ohne Führerschein. Der damals 26 Jahre alte Mann kam zwar, allerdings fuhr seine Freundin das Auto. Auch sie ist laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun muss auch die 24-Jährige mit Konsequenzen rechnen.

Die "folgenschwere Fahrt zur Vernehmung", wie die Polizei den Vorfall in ihrem Bericht betitelt, ereignete sich demnach am Donnerstagabend. Bereits am Tattag des mutmaßlichen Vergehens des 26-Jährigen war auch bei der 24 Jahre alte Freundin festgestellt worden, dass sie keinen Führerschein hat. Jedoch saß damals nicht sie, sondern ihr Freund am Steuer.

Als dann aber am Donnerstag die Beiden bei der Polizei vorfuhren und die Freundin am Steuer saß, staunten die Beamten nicht schlecht. Bei einer sofort durchgeführten Kontrolle sei zudem feststellt worden, dass die junge Dame zusätzlich noch unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Drogenschnelltest habe das erhärtet, heißt es.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Nun muss auch die Freundin des eigentlichen mutmaßlichen Verkehrssünders mit einer Strafanzeige sowie einem Fahrverbot rechnen. (AZ)