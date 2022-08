Neue Idee: Folgt ein Clubhaus der Zivilgesellschaft auf Pauls Biergarten?

Lokal Das ehemalige Offizierscasino auf dem Ex-Barfüßer-Gelände soll unbedingt erhalten bleiben. Jetzt gibt es eine neue Idee, von der alle Bürgerinnen und Bürger profitieren sollen.

Möglicherweise ist dies der letzte Sommer für Pauls Biergarten - die dreijährige Sondergenehmigung für die Nutzung des Geländes am ehemaligen Offizierscasino als solchen läuft nun nämlich aus. Für die Freie Wähler Gemeinschaft Neu-Ulm höchste Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es mit dem Gebäude nun weitergeht. Mit ihrem Vorschlag soll das ehemalige Offizierscasino ein Ort für alle werden - ein Clubhaus für die Zivilgesellschaft.