Neu-Ulm

15:00 Uhr

Folkband Fior tritt im Gewölbe auf

Die vierköpfige Band Fior will den Klang deutscher Folkmusik entdecken.

Wie klingt eigentlich deutsche Folkmusik? Dieser Frage gehen die vier Mitglieder der Band Fior nach. Am Samstag sind sie im Gewölbe in der Ludwigsvorfeste in Neu-Ulm zu hören.