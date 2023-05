FOS/BOS Neu-Ulm wird mit Schulinnovationspreis ausgezeichnet

Die Berufliche Oberschule Neu-Ulm erhält als eine von neun Schulen in Bayern den Preis "isi DIGITAL". Dieser ist mit 5000 Euro dotiert.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildungspakt Bayern, und Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, haben an neun bayerischen Schulen den Schulinnovationspreis „isi DIGITAL“ verliehen. Dieser würdigt Schulen, die digitale Medien beispielhaft in den Schulalltag integrieren und mit innovativen Konzepten überzeugen, die in den Entwicklungsprozess der Schule eingebettet sind. Im Fokus stehen dabei die drei Entwicklungsfelder „Innovative Lehr- und Lernräume sowie Lernsettings“, „Resilienz“ und „Agile Schulentwicklung“. Gefördert wird der Preis von der vbw.

FOS/BOS Neu-Ulm belegt ersten Platz bei den beruflichen Schulen

Die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (FOS/BOS) Neu-Ulm hat dabei einen der mit 5000 Euro dotierten ersten Preise erhalten. Die Auszeichnung fand in München statt. "Ihre Schulen sind digitale Pioniere, die prämierten Konzepte sind echte Vorzeigeprojekte", sagte Anna Stolz. "Sie haben mit Tatkraft und Innovationsgeist gezeigt, dass digitale Medien Unterricht und Schule verbessern, wenn sie zielführend eingesetzt sind. Von Ihnen können sich andere Schulen in Bayern inspirieren lassen." (AZ)