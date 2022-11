Neu-Ulm

vor 17 Min.

Frank Maier brachte Musik in den Wiley-Club: So war dort die wilde Zeit

Frank Maier hat den Wiley-Club mit aus der Taufe gehoben. In seinem ersten Roman erinnert er an die wilde Zeit.

Plus Frank Maier hat einst den US-Soldatenclub zu einem In-Treffpunkt im Raum Ulm/Neu-Ulm gemacht. In seinem Debütroman erinnert er an die wilde Zeit.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Schon der Titel „Warum die Liebe den Idioten überlassen“ sagt es: Frank Maier, Liveclub-Macher, Manager und Schallplatten-Promoter, schreibt gewiss nicht in gekünstelter Sprache, und Political Correctness steht nicht ganz oben auf seiner Agenda. Der 57-Jährige, der vor 30 Jahren mit Partnern aus dem verlassenen Casino der in Neu-Ulm stationierten US-Soldaten den Wiley-Club aus der Taufe hob, hat seinen autobiografischen Debüt-Roman über jene wilde erste Zeit des Clubs verfasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen