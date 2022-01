Neu-Ulm

Frau auf E-Scooter leistet Widerstand: Polizisten tragen sie aufs Revier

Die Frau will partout nicht das, was die Polizisten von ihr verlangen. Sie wehrt sich, sperrt sich. Schlussendlich wendet die Polizei "unmittelbaren Zwang" an.

Eine 37-Jährige soll nach Angaben der Polizei am Montagabend in Neu-Ulm Widerstand gegen eingesetzte Beamte geleistet haben. Gegen die Frau wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Wie die Polizei berichtet, sei die Frau um 22.35 Uhr im Starkfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Sie war zu diesem Zeitpunkt mit einem E-Scooter dort unterwegs. Im Laufe der Kontrolle hätten die Beamten Alkoholgeruch und betäubungsmittelbedingte Auffälligkeiten bei der 37-Jährigen festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest soll einen Wert von 1,3 Promille ergeben haben. Polizeieinsatz in Neu-Ulm: 37-Jährige wird von Polizisten zum Streifenwagen getragen Aufgrund des Alkoholwertes und dem Verdacht der Einnahme berauschender Mittel, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die 37-Jährige habe sich daraufhin an einem Maschendrahtzaun festgehalten und sich geweigert, in den Streifenwagen einsteigen. Die Finger der Frau seien daraufhin unter Anwendung von unmittelbarem Zwang vom Zaun gelöst worden. Daraufhin habe sich die Frau auf den Boden fallen lassen. Mehrere Beamte hätten sie daraufhin zum Fahrzeug tragen müssen. Dabei habe sich die Frau schwer gemacht und sich beim Hineinsetzen ins Fahrzeug gesperrt. Auch hier hätte der Widerstand mittels unmittelbaren Zwangs gebrochen werden müssen, so die Polizei. Des Weiteren habe die Frau die Beamten fortlaufend beschimpft und beleidigt. Betrunkener Frau wird auf Polizeiwache in Neu-Ulm Blut abgenommen An der Dienststelle angekommen hätten die Beamten die Frau ins Gebäude tragen müssen. Trotz mehrfacher Aufforderung habe sich die 37-Jährige geweigert, selbst hineinzugehen. Nach erfolgter Blutentnahme wurde die Dame von der Dienststelle aus entlassen. Sie muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. (AZ)

