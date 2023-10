Frau auf E-Scooter übersehen: Lkw überrollt Beine einer 23-Jährigen

In der Neu-Ulmer Lessingstraße kam es zu einem Unfall. Eine 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Lkw-Fahrer einen Schock.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Lessingstraße in Neu-Ulm ist eine 23-Jährige schwer verletzt worden. Die junge Frau war auf einem E-Scooter unterwegs und wurde von einem Lkw erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Frau zunächst den Geh- und Radweg der Lessingstraße in östliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit wollte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, nach rechts in eine dortige Zufahrt einbiegen. Dabei missachtete er offenbar den Vorrang der 23-Jährigen. Sie wollte in diesem Moment den Einmündungsbereich überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und der jungen Frau auf ihrem E-Scooter. Sie stürzte zu Boden und ihre Beine wurden von den Rädern des Lkw überrollt. Die 23-Jährige musste daraufhin schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Ihre Verletzungen sind glücklicherweise nicht als lebensgefährlich einzustufen. Der 47-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schockzustand.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Gegen den Lkw-Fahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)