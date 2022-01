Frau aus der Donau gerettet: 23-jähriger Lebensretter wird ausgezeichnet

Eine Frau trieb mit dem Kopf unter Wasser in der Donau. Ein 23-Jähriger rettete ihr das Leben. Nun wurde der junge Mann vom Freistaat Bayern ausgezeichnet.

In Bauchlage und mit dem Kopf unter Wasser trieb eine Frau im Juli vergangenen Jahres auf der Donau. Als Nicu-Beniamin Dulici das sah, dachte er sich: "It looks crazy." Ohne zu zögern sprang der 23-Jährige ins Wasser und rettete der 74-Jährigen das Leben. Jetzt ist der aus Rumänien stammende Mann, der inzwischen nicht mehr in der Region lebt, mit der Patrona-Bavariae-Medaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet worden.

Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) habe "dem mutigen und selbstlosen Mann" im Auftrag des Regierungspräsidenten Erwin Lohner die öffentliche Anerkennung ausgesprochen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes am Montag. Die Ehrung sei schriftlich auf dem Postweg erfolgt.

Nicu-Beniamin Dulici rettete eine 74-Jährige in Neu-Ulm aus der Donau

Dulici hatte - wie berichtet - vom Ufer aus beobachtet, wie die Frau auf dem Fluss trieb. Er sprintete hinterher, bis er die Person eingeholt hatte. Dann sprang er in den Fluss und zog die Frau an Land.

Nach circa 50 Metern gelang es ihm, die 74-Jährige ans Ufer zu ziehen - noch bevor Rettungskräfte eintrafen. Ich fragte: "Alles gut?", berichtete Dulici damals. Dann sei die Frau aufgewacht und ein anderer Mann, der besser Deutsch spreche als er, habe sich um sie gekümmert. Die 74-Jährige kam stark unterkühlt, aber sonst unverletzt, zur Behandlung in eine Klinik. (AZ/krom)