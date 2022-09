Frau aus Pfuhl vermisst: Polizei sucht in der Nacht mit Hubschrauber

Ein Hubschrauber kreiste in der Nacht über Pfuhl und Burlafingen. Die Polizei suchte nach einer vermissten Person.

Im Neu-Ulmer Osten war in der Nacht zum Dienstag ein Hubschrauber zu hören. Längere Zeit kreiste er am frühen Morgen gegen 2 Uhr vor allem über den Stadtteilen Pfuhl und Burlafingen.

Wie ein Polizeisprecher in der Einsatzzentrale in Kempten in der Nacht auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, werde nach einer Person gesucht. Eine Frau aus einem Seniorenheim in Pfuhl gelte als vermisst. Nach ihr werde seit dem Montagabend gesucht, so der Sprecher.

Foto: Screenshot ADS-B Exchange

Mehrfach zog der Polizeihubschrauber seine Kreise über Pfuhl und Burlafingen, vor allem über dem Bereich nahe des Schulzentrums, aber auch über dem Pfuhler Ried, Offenhausen und dem Steinhäule. Auch die Donau zwischen Ulm-Messe und Thalfingen wurde abgeflogen. Gegen kurz vor 3 Uhr zog der Heli ab zum Flugplatz Günzburg Donauried.

Ob die vermisste Frau gefunden werden konnte, war zunächst unklar. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.