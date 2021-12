Frau bei Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Neu-Ulm verletzt

Ein Autofahrer übersieht auf einem Parkplatz an der Wegenerstraße in Neu-Ulm eine Kundin. Ein Bein der Frau wird von dem Fahrzeug überrollt.

Bei einem Unfall in Neu-Ulm ist am frühen Freitagabend eine 52-jährige Frau verletzt worden. Die Kundin befand sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wegenerstraße. Zeitgleich befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Auto denselbigen Parkplatz. Nach Angaben der Polizei übersah er die Frau, die gerade auf dem Weg zu ihrem Wagen war.

Die Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen des Unfalls

Das Auto überrollte ein Bein der 52-Jährigen, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde die Frau an der linken Wade verletzt. Es bestand der Verdacht auf einen Bruch. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)