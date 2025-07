Frau belästigt und ins Polizeiauto gepinkelt: Mann dreht beim Wiley Open Air durch

Der Samstag mit der 90er-Party verlief aus polizeilicher Sicht sehr ruhig. Beim Sido-Konzert am Sonntag aber vermelden die Ordnungshüter „vereinzelt Zwischenfälle“. Einer davon hatte es offensichtlich in sich. Hierzu gibt die Polizei auch noch einmal gesondert Auskunft. Ein 31-Jähriger scheint hier komplett durchgedreht zu sein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Mann im Bereich des Veranstaltungsgeländes auffällig, nachdem er eine Besucherin bedrängt und belästigt haben soll. Die Frau habe sich an den Sicherheitsdienst gewandt, welcher den Mann dann an die Polizei übergab.

Zwischenfall beim Wiley Open Air in Neu-Ulm: Mann stößt Polizist in einen Bauzaun

Um die Identität des Mannes festzustellen, sollte der Mann zur Bearbeitungsstelle auf dem Veranstaltungsgelände gebracht werden. Dabei soll er sich jedoch den polizeilichen Maßnahmen widersetzt haben, sei zunehmend aggressiv geworden und habe einen eingesetzten Beamten beleidigt. Als er sich habe losreißen wollen, soll er einen Polizeibeamten gegen einen Bauzaun gezogen haben. Dieser Polizist verletzte sich dabei leicht.

„Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs“, so heißt es im Polizeibericht, musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch er soll dabei leichte Verletzungen erlitten haben. Im weiteren Verlauf habe der 31-Jährige während einer medizinischen Behandlung einen eingesetzten Rettungssanitäter verbal attackiert. Beim Transport zur Dienststelle soll es zu weiteren Beleidigungen und Trittversuchen gegen eine Polizeibeamtin gekommen sein. Zudem habe der Beschuldigte in das Streifenfahrzeug und auch später in den Verwahrraum urniert.

Blutentnahme nur durch Einsatz mehrerer Polizeikräfte möglich

Während einer angeordneten und durchgeführten Blutentnahme soll er erneut erheblichen Widerstand geleistet haben, sodass mehrere Polizeikräfte erforderlich gewesen seien, um die Maßnahme durchzusetzen. Eine vollständige medizinische Untersuchung soll aufgrund seines Verhaltens nicht möglich gewesen, teilt die Polizei mit.

Der 31-Jährige wurde im Anschluss durch Angehörige abgeholt. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und mehrfacher Beleidigung. (AZ)