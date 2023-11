Frau fällt aus dem Rollstuhl und bricht sich ein Bein

Bei einem leichten Bremsmanöver stürzt die 79-Jährige aus dem im Auto festgezurrten Rollstuhl. Die Polizei will der Ursache auf die Spur kommen.

Eine 79 Jahre alte Frau, die in einem Krankentransportfahrzeug befördert wurde, ist bei einem Bremsmanöver aus ihrem Rollstuhl gefallen. Wie die Polizei berichtet, brach sie sich bei dem Sturz ein Bein. Hat sich die Frau zuvor selbst abgeschnallt?

Frau bricht sich bei Bremsmanöver in Neu-Ulm ein Bein: Polizei ermittelt

Am Donnerstag transportierte das Spezialtaxi die Seniorin durch Neu-Ulm, ihr Ehemann saß auf dem Beifahrersitz. Der Rollstuhl wurde vor Fahrtantritt ordnungsgemäß gesichert. Die Taxifahrerin fuhr gegen 19.20 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Stadtmitte und musste an der Ampel bei der Schuberstraße in Offenhausen leicht bremsen. Hierbei fiel die Rollstuhlfahrerin aus dem Rollstuhl. Ob sich die Geschädigte zuvor selbst abschnallte, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.

Die Geschädigte erlitt eine offene Fraktur ihres rechten Beines und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache soll ermittelt werden, derzeit geht die Polizei von keinem Fehlverhalten der Taxifahrerin aus. (AZ)