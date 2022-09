Frau lässt Jutebeutel auf angeschalteter Kochplatte liegen

Versehentlich schaltet eine Frau in einem Neu-Ulmer Hotel die falsche Kochplatte ein – sie löscht das Feuer, doch vor einer Anzeige bewahrt sie das nicht.

Das Feuer hatte die Frau schon selbst gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Eine Anzeige erwartet die 29-Jährige dennoch. Wie die Polizei berichtet, hat die Frau am Freitagabend gegen 19 Uhr einen Jutebeutel auf der versehentlich eingeschalteten Kochplatte liegen gelassen.

Eigentlich habe sie eine andere Herdplatte nutzen wollen, so die Polizei. Der Jutebeutel begann zunächst zu qualmen und fing dann Feuer. Dadurch wurde die installierte Rauchmeldeanlage aktiviert. Ein Streifenwagen der Polizei und 13 Feuerwehrleute kamen zum Apartment, das Teil eines Hotels in der Neu-Ulmer Von-Hünefeld-Straße ist. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte die Verursacherin den Jutebeutel bereits selbst gelöscht. Außer an dem Beutel entstand kein Sach- oder Personenschaden. Die Frau erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)