Frau legt Geldbeutel in Supermarkt in Neu-Ulm kurz ab – Dieb greift zu

Eine Kundin wird in einem Lebensmittelmarkt in Neu-Ulm bestohlen. Ein Unbekannter schnappt sich ihr Bargeld, als die Frau kurz nicht hinschaut.

Eine Kundin ist am Samstag in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm bestohlen worden. Die 78-Jährige wollte ihren Einkauf in ihre mitgeführte Stofftasche verstauen und legte dabei ihren Geldbeutel auf einen Ablagetisch. Diesen Moment nutzte ein bislang Unbekannter und griff zu.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Der Täter oder die Täterin nahm sich das Bargeld heraus und ließ die Geldbörse etwas weiter entfernt zurück. Erst kurze Zeit später bemerkte die Geschädigte den Diebstahl und begab sich zur Polizeiinspektion Neu-Ulm. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehr als 100 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/ 80130 zu melden. (AZ)