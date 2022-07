Frau rastet in Neu-Ulm aus und tritt gegen Motorhaube

"Provozierend langsam" soll die Frau eine Straße in Neu-Ulm überquert haben. Als eine Autofahrerin hupte, rastet sie aus. Die Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Eine 43-Jährige hat am Montagmittag in Neu-Ulm durch laut Polizei "provozierend langsames Gehen" eine Autofahrerin behindert. Als die Frau am Steuer die Fußgängerin kurz anhupte, soll die 43-Jährige ausgerastet sein und mit dem Fuß gegen die Motorhaube getreten haben. Hier entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 12.15 Uhr. Die 43-Jährige hatte die Luitpoldstraße überqueren wollen. Als die Polizei eintraf und die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, habe sich die Frau renitent und verbal aggressiv verhalten. Die Beamten habe sie mehrmals beleidigt und angeschrien, heißt es im Polizeibericht.

Da sich die Frau in einem Ausnahmezustand befunden haben soll und sich auch auf der Dienststelle nicht mehr beruhigen ließ, wurde sie zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)