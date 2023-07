Frau ruft Polizei: Mann schraubt Vorderrad ab und bringt es wieder zurück

Was war das denn? Einen eher merkwürdigen Vorgang vermeldet die Polizei. Eine Frau dachte, ihr Vorderrad wurde gestohlen. Später wird es zurückgebracht.

Dieser Vorfall, den die Polizei am Mittwoch vermeldete, dürfte wohl eher in die Kategorie "merkwürdig" einzuordnen sein: Um 11.20 Uhr habe sich am Dienstag eine Frau bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm gemeldet. Sie will einen ehemaligen 34-jährigen Bewohner ihres Hauses dabei beobachtet haben, wie er sich Zugang in den Keller verschaffte und anschließend mit seinem Fahrrad wieder davonfuhr.

Bei einer Nachschau will die Frau dann festgestellt haben, dass ein Rad an ihrem eigenen Mountainbike fehlte und ein anderes dafür an die Wand gelehnt war. Nach der Meldung des vermeintlichen Diebstahles meldete sich die Frau kurz Zeit später und gab an, dass sie unterdessen telefonischen Kontakt zu dem 34-Jährigen hatte. Dieser soll sich das Rad ihres Mountainbikes nur ausgeliehen und zwischenzeitlich wieder an ihrem Fahrrad montiert haben. (AZ)