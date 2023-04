Frau schlägt Nachbarin und beleidigt deren Tochter

In Neu-Ulm kam es zu einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Nachbarinnen. Eine 70-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

In der Finninger Straße in Neu-Ulm sind am Donnerstagnachmittag zwei Nachbarinnen aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, schlug eine 57-Jährige ihrer Nachbarin unvermittelt ins Gesicht und zog sie an den Haaren.

Weiter soll sie die nicht anwesende Tochter der Nachbarin beleidigt haben. Die 70-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch laut Polizei nicht notwendig. Gegen die 57-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)