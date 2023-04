Frau setzt ohne Grund Notruf ab und beleidigt Mitarbeiter der Leitstelle

Eine Frau aus Neu-Ulm hat mehrmals den Notruf abgesetzt. Wie sie später gegenüber der Polizei zugab: ohne Grund. Dennoch beleidigte sie einen Leitstellen-Mitarbeiter.

Eine 62-Jährige aus Neu-Ulm soll einen Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle beleidigt haben. Die Frau habe am Dienstagvormittag mehrmals den Notruf abgesetzt. Und das, obwohl sie wohl gar keine Hilfe brauchte.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen, habe sich bei einem der Notruf schnell herausgestellt, dass es sich beim Anliegen der Frau um keinen Notfall handle. Daher habe der Mitarbeiter der Leitstelle sie an ihren Hausarzt verwiesen. Daraufhin sei die 62-Jährige am Telefon ungehalten geworden und soll den Mitarbeiter beleidigt haben.

Gegen die Frau wurde aufgrund dessen ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Missbrauch von Notrufen eingeleitet. Die Polizei suchte sie daraufhin zu Hause auf. Gegenüber den eingesetzten Beamten habe sie dann zugegeben, dass sie in keiner Weise behandlungsbedürftig sei. (AZ)