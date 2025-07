Frau sitzt nach Diebstahl in Ludwigsfeld in Haft: Mittäterin gelingt die Flucht

Nach einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld befindet eine 39-Jährige in Untersuchungshaft. Eine mutmaßliche Mittäterin gilt nach Polizeiangaben noch als flüchtig.

Der Diebstahl ereignete sich demnach am Mittwochabend. Die 39-Jährige soll zusammen mit einer weiteren Frau Waren, insbesondere Lebensmittel und Verbrauchsartikel im Gesamtwert von rund 160 Euro, in einen Einkaufstrolley verstaut und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Zwei Ladendetektive hätten das über eine Videoüberwachung beobachtet und die Frauen im Ausgangsbereich angesprochen.

Die mutmaßliche Mittäterin sei daraufhin zu Fuß geflüchtet. Die 39-Jährige soll die beiden Detektive angegriffen und einen von ihnen am linken Arm gekratzt haben. Sie habe wohl versucht, mit den gestohlenen Waren zu flüchten. Die Detektive aber konnten sie festhalten. Die Ermittler teilen mit, die zweite Frau konnte bislang unerkannt flüchten. Sie aber habe zum Zeitpunkt der Flucht keine gestohlenen Waren bei sich gehabt.

Die festgehaltene Frau wurde an Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm übergeben, die sie vorläufig festnahmen und zur Dienststelle brachten. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete eine Vorführung der Verdächtigen beim Haftrichter an. Der erließ den beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die Frau wurde in die Justizvollzugsanstalt Memmingen gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zu der bislang flüchtigen Mittäterin, dauern an. (AZ)