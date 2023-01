Frau will in Neu-Ulm Kerze anzünden – das geht schief

Polizei und Feuerwehr waren in Neu-Ulm in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Der Hintergrund war eine Panne beim Kerzenanzünden.

Weil Rauch aus Wohnung in der Neu-Ulmer Fichtenstraße stieg, wählte eine Frau am Mittwochabend den Notruf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Brand bereits durch die Feuerwehr Neu-Ulm gelöscht.

Eine Evakuierung des Mehrfamilienwohnhauses war nicht erforderlich. Wie vor Ort festgestellt werden konnte, versuchte eine 24-Jährige in ihrer Wohnung eine Kerze mit einem Küchenpapier zu entzünden. Dabei geriet das gesamte Papier in Brand, weshalb sie dieses daraufhin in das Kerzenglas fallen ließ. Bei einem Löschversuch mit Wasser kam es dann zu einer Stichflamme.

Die Frau aus Neu-Ulm erwartet ein Verfahren

Personen wurden dadurch nicht verletzt. Auch an der Wohnung entstand keinerlei Sachschaden. Die Bewohner konnten nach Durchlüftung wieder zurück in Ihre Wohnung. Gegen die 24-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Brandschutzverordnung eingeleitet. (AZ)