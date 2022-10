Frau will Streit zwischen zwei Männern schlichten und erleidet Nasenbeinbruch

In Neu-Ulm kommt es zu einem Streit mit einer Handgreiflichkeit. Eine Frau, die schlichten will, wird selbst zum Opfer und muss ins Krankenhaus.

Zwei Männer sind am späten Sonntagabend in Neu-Ulm in Streit geraten. Eine Frau wollte schlichten und wurde verletzt. Die Hintergründe sind wohl noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Caponniere zu der Streitigkeit zwischen den 25 und 32 Jahre alten Männern. Ersten Ermittlungen zufolge gab es dabei auch Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der jüngere Mann den älteren mit der Faust schlagen wollte. Eine 29-jährige Begleiterin soll das jedoch verhindert haben, indem sie zwischen die beiden Kontrahenten ging.

Allerdings wurde die Frau dabei selbst verletzt. Der Faustschlag traf sie wohl im Gesicht. Die 29-Jährige trug vermutlich einen Nasenbeinbruch davon und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den 25-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Die näheren Umstände müssen nun noch im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. (AZ)