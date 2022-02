Neu-Ulm

Frau wird am Busbahnhof in Neu-Ulm sexuell belästigt

Am ZUP in Neu-Um ist am Samstag eine Frau sexuell belästigt worden.

Eine 52-Jährige wartet am ZUP in Neu-Ulm auf den Bus. Ein Unbekannter spricht sie an und wird schließlich zudringlich.

Am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) in Neu-Ulm ist eine 52-jährige Frau am Samstagmittag sexuell belästigt worden. Sie wartete gegen 12.30 Uhr an der Haltestelle auf ihren Bus und wurde dabei von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Er bat sie zunächst um eine Zigarette, welche sie ihm auch gab. Während der weiteren Wartezeit forderte der Mann dann mehrfach Körperkontakt und sexuelle Handlungen von der 52-Jährigen, was die Frau vehement ablehnte. Die Neu-Ulmer Polizei kann den Tatverdächtigen nicht finden Als der Linienbus an der Haltestelle eintraf, stiegen die 52-Jährige sowie der bislang Unbekannte ein. Der Mann verließ den Bus beim Augsburger-Tor-Platz. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen der Neu-Ulmer Polizei dauern an. (AZ)

