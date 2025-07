Frau wirft Steine gegen Neu-Ulmer Polizeidienststelle

Eine 25-Jährige soll am frühen Montagmorgen Steine gegen die Polizeidienststelle in der Reuttier Straße in Neu-Ulm geworfen haben. Unvermittelt sei die Frau gegen 3.30 Uhr vor der Wache erschienen und habe insgesamt vier Steine mit mehreren Zentimetern Durchmesser gegen zwei Fensterscheiben sowie die Scheibe der Eingangstür geworfen. Ein Schaden entstand laut Polizei nicht. Als Polizisten die Frau ansprachen, soll sie sofort verbal aggressiv reagiert haben. Einsatzkräfte sollen beleidigt und bedroht worden sein. Die Frau wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Die sichergestellten Wurfgegenstände wurden als Beweismittel in Verwahrung genommen. (AZ)

