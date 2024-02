Fremdparker müssen beim Donaubad bald Gebühren bezahlen

Der Parkplatz am Erlebnisbad in Neu-Ulm ist häufig überfüllt. Deshalb sollen dort nun Parkgebühren eingeführt werden. Zunächs läuft eine Testphase.

Die Parksituation beim Donaubad in Neu-Ulm hat sich in den vergangenen Jahren, insbesondere an Tagen mit hohem Besucheraufkommen, als herausfordernd erwiesen. „Seit dem vergangenen Jahr sind die Besuchszahlen wieder stark steigend, wodurch das Thema erneut an Relevanz gewonnen hat“, so Geschäftsführer Jochen Weis. Auch die zunehmende Zahl von Fremdnutzern – seien es Berufspendler, Urlauber oder auch Personen, die dauerhaft ihr Fahrzeug auf dem Donaubad-Parkplatz abstellen – habe den Parkplatzengpass verschärft. Deshalb plant das Donaubad die Einführung von Parkgebühren für Fremdparker.

Im Donaubad in Neu-Ulm soll ein Parkraumkonzept eingeführt werden

Diese Maßnahme zielt nach Aussage der Geschäftsführung darauf ab, den Parkraum effektiver zu verwalten und den Gästen des Donaubads das Parken zu erleichtern. „Während in der Vergangenheit ein Schrankensystem geplant war, soll nun ein schrankenfreies Parkraumkonzept eingeführt werden“, erklärt Geschäftsführerin Sabine Gauß. Die angestrebte Lösung basiere auf der Kennzeichenerfassung mit Kameras bei der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes. Wohnmobilisten könnten wie bisher Parktickets am Parkscheinautomaten bezahlen und den Wohnmobil-Stellplatz oder die Ausweichstellflächen auf dem Parkplatz nutzen.

Zunächst wird ab Ende Februar 2024 eine Testphase eingeleitet, um die Hardware zu prüfen und die Art der Nutzung des Parkplatzes zu erfassen. Während dieser Phase kann bis zu 72 Stunden kostenfrei auf dem Parkplatz beim Donaubad geparkt werden. Wird diese Zeit überschritten, erhält der Fahrzeughalter einen Bußgeldbescheid. Nach Auswertung der in Schritt eins gesammelten Daten soll dann das Tarifsystem für den Parkplatz entwickelt werden.

Mit Schritt zwei und der Einführung der eigentlichen Parkraumbewirtschaftung rechnet die Donaubad GmbH im August 2024. Über die Höhe der Parkgebühren könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden, so die beiden Geschäftsführer. Die Parkgebühren können dann an mehreren Kassenautomaten durch Eingabe des Kennzeichens oder über gängige Parking-Apps entrichtet werden. (AZ)