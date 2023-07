Neu-Ulm

Früherer Neu-Ulmer Stadtpfarrer Markus Mattes ist tot

Markus Mattes in der Pfarrkirche von Altusried. 2020 trat er dort als Pfarrer an, im September 2023 wollte er sich zurückziehen.

Plus 17 Jahre lang war Markus Mattes Stadtpfarrer in Neu-Ulm. Die Gläubigen schätzten ihn, er selbst lernte hier eine neue Perspektive kennen. Ein Nachruf.

17 Jahre lang hat Markus Mattes als katholischer Pfarrer in Neu-Ulm gewirkt, bevor er sich aus gesundheitlichen Gründen verabschiedete. Am Samstag, 8. Juli, ist der Geistliche nach langer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben. In der Kreisstadt trauern die Gläubigen um "einen aufopfernden Hirten und Pfarrer, einen engagierten Seelsorger und einen Freund".

Mattes wurde in Illerkirchberg geboren, zum Priester geweiht wurde er 1993. Bevor er Stadtpfarrer in Neu-Ulm wurde, war er in Donauwörth sowie in den oberbayerischen Gemeinden Schrobenhausen, Neuburg/Donau und Burgheim tätig. An der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg lernte er eine neue Perspektive kennen. Mattes berichtete bei seinem Abschied im Juli 2019 aus der Anfangszeit und von seiner persönlichen Entwicklung: "Ich hatte damals klare Vorstellungen und dachte, ich werde euch schon zeigen, was katholisch ist. In Oberbayern war zum Beispiel Ökumene damals kein Thema. Vieles hat sich geändert. Gott ist allumfassend."

