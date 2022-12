Früheres Meinl-Areal: Reutti soll einen kleinen Supermarkt bekommen

Plus Die umstrittenen Ausbaupläne für das ehemalige Hotel Meinl sind vom Tisch. Es gibt ein neues Konzept, das auch einen Nahversorger für Reutti vorsieht.

Die Pläne für eine massive Neubebauung auf dem Meinl-Gelände am Ortsrand von Reutti haben für große Aufregung gesorgt. Viele Bürgerinnen und Bürger liefen dagegen Sturm. Jetzt hat der Investor, der das ehemalige Hotel gekauft hat, ein neues Konzept erarbeitet. Er kommt damit der Stadt Neu-Ulm entgegen – und erfüllt einen Wunsch vieler Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils.