Neu-Ulm

06:00 Uhr

Frust in Neu-Ulm: Warum die Evobus-Rentner sauer auf das Unternehmen sind

Ein Vorwurf steht im Raum: Hat Daimler, der Konzern hinter der Busmarke Setra, die Mitarbeiter in Neu-Ulm nicht rechtzeitig über eine Gesetzesänderung informiert.?

Plus Wegen einer Gesetzesänderung müssen viele Ex-Mitarbeiter der Daimler-Tochter aus Neu-Ulm Abgaben für Teile der privaten Altersvorsorge zahlen. Weil Evobus darüber nicht informiert habe, rumort es.

Von Oliver Helmstädter

Es klang vielversprechend, was Hunderte Evobus-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen im Jahr 2002 abschlossen: Wer im Rahmen des "EvoPensionsKontoPlus", dem System der betrieblichen Altersvorsorge bei Evobus, ein Aufbaukonto einrichtete, der müsse dafür – im Unterschied zur Rente – keine Krankenkassenbeiträge entrichten. Und so legten viele Evobus-Beschäftigte Zahlungen wie die Gewinnbeteiligung oder das Weihnachtsgeld lieber auf die hohe Kante, als es sich gleich auszahlen zu lassen – als Altersvorsorge mit dem Benefit, keine Krankenkassenbeiträge zahlen zu müssen. Doch die Regelung wurde 2005 kassiert. Und die Belegschaft nach Angaben von Evobus-Mitarbeitern nicht informiert. Viele sind sauer, weil ihnen so die Chance zum Ausstieg aus den Verträgen verwehrt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen