Müllentsorgung: Neu-Ulm führt die Gelbe Tonne ein und setzt auf Chips

Den massiven Ärger über die Müllgebühren im Landkreis hat bei der jüngsten Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats niemand direkt angesprochen. Doch sowohl die Vertreter der Verwaltung als auch die Stadträte dürften sich in ihrer Entscheidung bestätigt fühlen, sich weiterhin selbst um den Müll zu kümmern und nicht an den Kreis zu übertragen. Das bekräftigt eine Untersuchung des Büros Econum, das der Stadt empfiehlt, an ihrem Abfallsystem weitgehend festzuhalten. Beim Verpackungsmüll steigt Neu-Ulm allerdings auf die Gelbe Tonne um. Das sehen einige Stadträte durchaus kritisch.

