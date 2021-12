Monate nach mehreren Einbrüchen ermittelt Polizei Verdächtigen durch DNA

Fünf Monate, nachdem in mehrere Gartenhäuser in Neu-Ulm eingebrochen wurde, vermeldet nun die Polizei, einen Verdächtigen ermittelt zu haben: mittels DNA. Doch es gibt ein Problem.

Nach Einbrüchen in mehrere Gartenhäuser im Juli dieses Jahres hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Dabei soll es sich um einen polizeibekannten 31-Jährigen aus Polen handeln. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sei bei den damals gesicherten Spuren nun zu einem DNA-Treffer gekommen.

Wie berichtet, wurden damals in der Nacht von 12. auf 13. Juli in der Kleingartenanlage "Steinhäulesweg" nahe der Tennisplätze an der Donau insgesamt fünf Gartenhäuser aufgebrochen. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang und entwendete Lebensmittel sowie alkoholische Getränke im Wert von circa 100 Euro. Der Sachschaden wurde auf 700 Euro beziffert.

Durch die damals bei der Tatortarbeit gesicherten Spuren konnte nun im Nachgang über einen DNA-Treffer der bereits polizeibekannte 31 Jahre alte Mann aus Polen ermittelt werden. Der derzeitige Aufenthaltsort des Mannes sei der Polizei allerdings nicht bekannt. Gegen den Tatverdächtigen wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)