Fünfstellige Summe verloren: Frau aus Neu-Ulm wird Opfer von Betrügern

Im festen Glauben, ihrer Tochter zu helfen, übergibt eine Seniorin Bargeld und Schmuck an ihrer Haustüre an eine Unbekannte. Mit einer Personenbeschreibung hofft die Polizei auf Hinweise.

Eine Seniorin aus Neu-Ulm ist Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, verlor sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Mit einer groben Beschreibung der Person hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen.

Demnach riefen am Dienstagvormittag unbekannte Täter bei der Frau an. Unter einer Legende erzählten sie ihr, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Untersuchungshaft sei nur durch Zahlung eines Geldbetrages abwendbar.

Im festen Glauben, ihrer Tochter zu helfen, übergab die Seniorin noch am selben Tag Bargeld und Schmuck an ihrer Haustüre an eine weibliche Abholerin. Erst später schöpfte die Geschädigte Verdacht und erstattete Anzeige bei der Neu-Ulmer Polizei.

Neu-Ulmerin wird Opfer von Betrügern: So sah die Abholerin aus

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Dienstag, 9. August, verdächtige Personen im Bereich der Memelstraße gesehen haben. Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: