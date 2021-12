Für die Glacis-Galerie Neu-Ulm wäre ein neuer Lockdown die Katastrophe

Plus Der Ankermieter baut um, andere Geschäfte haben Probleme: Der Manager der Glacis-Galerie appelliert – das Weihnachtsgeschäft dürfe dem Handel nicht genommen werden.

Die Umbauarbeiten für den Laden des Modehändlers Bershka laufen auf Hochtouren. Allerdings muss noch der niederländische Textiler Jack & Jones innerhalb der Glacis-Galerie umziehen, dass die Tochter des Inditex-Konzerns ("Zara") mehr Platz bekommt. "Der einzige Bershka zwischen Stuttgart und München" steht auf einem der abgeklebten Schaufenster. "Ja, dass Bershka ausgerechnet nach Neu-Ulm kommt, ist schon ein Statement", sagt Centermanager Torsten Keller, der in der Corona-Zeit auch mit schlechten Nachrichten umgehen muss. Und er ist sicher: Ein neuer Lockdown hätte dramatische Folgen für den Handel.