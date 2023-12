Neu-Ulm

Für die neue Leiterin ist der Start bei der Musikschule Neu-Ulm eine Heimkehr

Plus In 17 Jahren hat Matthias Haacke viel ins Leben gerufen und bewegt. Seine Nachfolgerin ist eng mit der Stadt verbunden und erinnert sich gerne.

Seit sie wieder zurück ist in Neu-Ulm weiß sie erst, wie sehr sie die Donau vermisst hatte, sagt Julia Erche. Die 48-Jährige, die in Neu-Ulm aufwuchs und das Bertha-von-Suttner-Gymnasium besuchte, aber seit dem Studium in Würzburg lebte, setzte sich gegen 14 Mitbewerber durch und übernimmt die Leitung der Musikschule Neu-Ulm, deren Leiter Matthias Haacke in den Ruhestand geht.

Matthias Haacke blickt auf fast 41 Jahre beruflicher Tätigkeit an der Musikschule zurück: 1983 stieg er ein, als Fritz Pilsl gerade Musikschulleiter wurde. Der Weg führte über die stellvertretende und die kommissarische Leitung, als der kurzzeitige Leiter Ralph Lange Neu-Ulm überraschend verließ – und seit 17 Jahren trägt Haacke die Verantwortung der Musikschulleitung. In seine Amtszeit fallen große Veränderungen und Projekte. Haacke förderte von Anfang an die Idee, die Sparte Pop ins Programm von "Jugend musiziert" aufzunehmen, und der Gitarrist Jonas Dorn, der an der Neu-Ulmer Musikschule Unterricht hatte, war der erste Jugendliche überhaupt, der beim Landeswettbewerb E-Gitarre spielte.

