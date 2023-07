Neu-Ulm

vor 48 Min.

Picoba Solutions: Für eine Idee riskierte dieser Neu-Ulmer sein Hab und Gut

Plus Trotz der niedrigen Arbeitslosigkeit wagten 2022 in der Region Tausende den Sprung in die Selbstständigkeit. Für den Neu-Ulmer Tobias Dobner war das ein Abenteuer.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

In einem schicken Neubau in der Neu-Ulmer Edisonallee steht jetzt Tobias Dobner vor dem Schriftzug seiner eigenen Firma: Picoba Solutions steht an der Tür. Für diesen Traum setzte er im vergangenen Jahr alles auf eine Karte. Wie viel Herzblut in dem Software-Unternehmen steckt, wird allein an der Namensgebung deutlich: Picoba war das erste Wort, das Tobias’ Tochter gesprochen hat.

Somit steht Picoba für wirklich bedeutende Momente. Momente, die wunderschön, aber nicht immer frei von Sorgen sind. Nicht nur einen Moment der Zweifel erlebte Dobner auf einem steinigen Weg zum eigenen Unternehmen. Oft habe er sein Tun infrage gestellt. "Immer, wenn es am Anfang darum ging, Rechnungen zu bezahlen oder Kredite zu erhöhen." Er habe als Gründer sein komplettes Kapital in die Firma gesteckt. Von Banken wollte er nicht abhängig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen