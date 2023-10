Für "Limbo-Spiel" missbraucht: Gruppe beschädigt Parkplatz-Schranke

Am Parkplatz der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm ist eine Schranke für ein "Limbo-Spiel" missbraucht und dabei beschädigt. Die Verursacher meldeten sich nicht.

Eine Schranke zum Parkplatz der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm ist am vergangenen Freitag beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, habe sich gegen 22.35 Uhr eine Gruppe von acht Personen dort aufgehalten und die Schranke für ein "Limbo-Spiel" genutzt. Dabei brach offenbar eine Halterung der Schranke. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Die Polizei geht zwar nicht davon aus, dass der Schaden mutwillig verursacht wurde. Er sei jedoch durch die Verursacher nicht gemeldet worden. Zeugen die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnumer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)