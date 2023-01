Versuchter Diebstahl beim Hornbach: Polizei fasst mutmaßliche Täter auf A7

Gut zwei Wochen nach einem versuchten Diebstahl im Hornbach in Neu-Ulm entdecken Fahnder das Täterauto auf der A7. Nach der Kontrolle sitzt ein Mann jetzt in Haft.

Nach einem versuchten Diebstahl beim Hornbach-Baumarkt in Neu-Ulm Ende Dezember haben Fahnder der Grenzpolizei Pfronten die mutmaßlichen Täter bei einer Kontrolle auf der A7 gefasst. Ein 42-jähriger Georgier sitzt mittlerweile in Haft. Der Mann war nach Polizeiangaben wegen einer anderen Sache mit einem Haftbefehl ausgeschrieben.

Die Kontrolle der Fahnder erfolgte am vergangenen Samstagabend gegen 23.45 Uhr bei Füssen. Die Beamten hätten demnach festgestellt, dass das Fahrzeug wenige Tage zuvor in Neu-Ulm bei einem Diebstahlversuch genutzt worden war.

Versuchter Diebstahl beim Hornbach in Neu-Ulm: Das war passiert

Zwei Männer sollen am 27. Dezember 2022 im Hornbach in der Finninger Straße einen Sack, gefüllt mit Waren, über einen Zaun geworfen haben, um diese entwenden zu können. Ein Mitarbeiter habe das aber mitbekommen. Dadurch sei der Diebstahl vereitelt worden, so eine Polizeisprecherin. Die Männer zogen anschließend ohne Beute von dannen. Das Kennzeichen ihres Wagens aber konnte notiert und zur Fahndung ausgeschrieben werden. Ob aber die beiden Männer, die im Auto auf der A7 im Wagen angetroffen wurden, tatsächlich hinter dem versuchten Diebstahl stecken, müssen weitere Ermittlungen zeigen.

Einer der beiden 42 Jahre alten Georgier aber soll bei der Kontrolle neben seinem Ankunftsnachweis ein Foto seines georgischen Führerscheins vorgezeigt haben. Als die Beamten sich das aber genauer anschauten, seien erhebliche Zweifel entstanden, ob das auch echt ist. Eine andere Fahrerlaubnis habe der Georgier nicht vorweisen können.

42-jähriger Georgier wurde mit einem Haftbefehl gesucht

Die Polizisten glichen also seine Daten mit ihrer Datenbank ab. Dabei kam heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesucht wird und die Ausländerbehörde Stuttgart seinen Aufenthalt ermitteln möchte. 577 Euro hätte der 42-Jährige nach Polizeiangaben zahlen müssen, damit er die Haftstrafe nicht antreten muss. Das aber war ihm nicht möglich. Er wurde daher in die Justizvollzugsanstalt nach Kempten gebracht, wo er nun 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Ihn erwarten zudem Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des räumlichen Verstoßes. Er hätte den Bereich seiner Asylunterkunft in Heidelberg nämlich nicht ohne Antrag verlassen dürfen, heißt es im Polizeibericht. Gegen den anderen 42-jährigen Georgier lag laut Polizei nichts vor. (AZ/krom)