Fußgänger stoßen, treten, schlagen und bespucken Radfahrer

Auf einem Radweg kommt es zu einem Streit zwischen drei Männern, zwei werden tätlich. Wer sind sie?

Ein Streit darüber, wie ein Rad- und Fußweg zu nutzen ist, hat sich nach Angaben der Polizei zu einem regelrechten Gewaltausbruch entwickelt. Ein Mann wurde demnach von seinem Fahrrad gestoßen, gegen den Kopf getreten, mit der Faust geschlagen und bespuckt. Nun sucht die Polizei Neu-Ulm nach den beiden Fußgängern.

Zunächst soll sich am Gründonnerstag gegen 17.45 Uhr in der Wiblinger Straße in Neu-Ulm der Streit entwickelt haben. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer geriet nach Polizeiangaben zunächst verbal mit zwei derzeit noch unbekannten Tätern in Streit. Diese hätten seiner Aufforderung zum Trotz die rechte Hälfte des gemeinsamen Fahrrad- und Fußweges nicht freigemacht.

Radfahrer geschlagen: Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung und einer der beiden Unbekannten stieß den Mann vom Fahrrad. Der 55-Jährige kam auf dem Boden zum Liegen und der Unbekannte trat ihn mit dem Fuß gegen den Kopf. Der zweite Unbekannte schlug daraufhin mit der Faust zu, des Weiteren wurde der Radfahrer durch einen der beiden Täter bespuckt. Die beiden Fußgänger flüchteten, die Polizeistreife fand am Ort des Geschehens nur noch den leicht verletzten Radfahrer vor.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)