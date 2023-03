Fußgänger und Radfahrer bekommen mehr Platz in der Bahnhofstraße

Plus Der Abschnitt zwischen Reuttier Straße und Glacisstraße in Neu-Ulm wird grüner, dafür fallen Parkplätze weg. Kommendes Jahr beginnt der Umbau.

Dass in der östlichen Bahnhofstraße in Neu-Ulm etwas getan werden soll, steht bereits seit eineinhalb Jahren fest. Jetzt hat der Stadtrat die Neugestaltung des Abschnitts zwischen Reuttier Straße und Glacisstraße mit einem einstimmigen Beschluss auf den Weg gebracht. Das Gremium hat sich für eine Variante entschieden, die Fußgängerinnen und Radlern Priorität einräumt.

So baut die Stadt Neu-Ulm die Bahnhofstraße für 1,2 Millionen Euro um

Die Bahnhofstraße wird auf einer Länge von 130 Metern umgebaut. Wie Sven Poppe von der Stadtplanung erläuterte, wird der Radverkehr künftig zwischen Reuttier Straße und Gabelsbergerstraße auf einem Radfahrstreifen (in östlicher Richtung) und einem Schutzstreifen (westliche Richtung) mit einer Breite von eineinhalb Metern auf der Straße geführt. An der Reuttier Straße und der Gabelsbergerstraße gibt es außerdem markierte Aufstellflächen. An der Einmündung zur Glacisstraße ist ebenfalls ein Schutzstreifen vorgesehen.

Die Gehwege werden 3,10 bis 3,50 Meter breit, an der Bushaltestelle sogar 4,35 Meter. Der Straßenraum wird deutlich grüner, was zur Verbesserung des Klimas beitragen soll. Insgesamt werden 18 Bäume gepflanzt. Damit Busse nicht durch Rückstau von Autos behindert werden, soll eine Haltestelle auf der Fahrbahn, ein sogenanntes Buskap, eingerichtet werden. Das soll den ÖPNV stärken.

Zehn Parkplätze fallen zwischen Reuttier Straße und Glacisstraße weg

Allerdings fallen in der nun beschlossenen Variante A zehn Parkplätze weg, was von Anwohnerinnen kritisch gesehen wird. Die Verwaltung vertrat jedoch die Auffassung, dass die B-Lösung mit Längsstellplätzen schlecht für den Fuß- und Radverkehr sowie die Verkehrssicherheit wäre. Mit den Parkplätzen an der Peter-Schöllhorn-Schule sei das Stellplatzangebot noch groß genug. Das fanden auch die Stadträtinnen und Stadträte.

Geplanter Baubeginn ist 2024. Kosten wird das Vorhaben etwa 1,2 Millionen Euro, wovon 80 Prozent staatlich gefördert wird – "da schlägt das Schwabenherz höher", kommentierte Thomas Ott (CSU). Er wollte wissen, ob es möglich sei, den Radfahrstreifen bis zur Gabelsbergerstraße hinzuführen. Das solle jetzt mit in die Planung mit aufgenommen werden, sicherte Stadtbaudirektor Markus Krämer zu.

Dass die Gehwege trotz der neuen Streifen für Radfahrer frei bleiben sollen, kritisierte Walter Zerb (Grüne). Dies sei eine inkonsequente Lösung und "ein Gewurschtel". Er schlug vor, lieber den Schutzstreifen etwas breiter zu machen, nämlich 1,80 statt 1,50 Meter. "Das knirscht dann etwas an den Baumstandorten", gab Markus Krämer zu bedenken. Die Baufachleute wollen aber zumindest prüfen, ob es funktioniert.

Das Vorhaben in der Bahnhofstraße knüpft an das Radverkehrskonzept der Stadt Neu-Ulm an, denn auf der Nord-Süd-Achse sollen Radfahrerinnen und Radfahrer künftig entlang der Gabelsbergerstraße und Paulstraße Richtung Gänstorbrücke geführt werden. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.