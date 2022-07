Fußgänger von Auto erfasst und verletzt: Fahrer flüchtet

Ein 24-Jähriger überquert nachts die Bahnhofstraße in Neu-Ulm. Ein Auto erfasst und verletzt ihn, der Fahrer flüchtet.

Ein 24 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Montag an der Kreuzung Bahnhofstraße/Reuttier Straße in Neu-Ulm von einem Auto erfasst worden. Die Fahrer des Wagens aber flüchtete. Die Polizei konnte ihn jedoch ermitteln.

Gegen 0.05 Uhr überquerte der 24-Jährige die Bahnhofstraße. Zeitgleich fuhr ein grauer VW Polo von der Bahnhofstraße kommend an die Kreuzung heran. Der Fahrer sah den querenden Fußgänger offensichtlich zu spät, sodass es zum Kontakt zwischen Auto und Fußgänger kam. Der 24-Jährige wurde am Bein erfasst und stürzte im Anschluss zu Boden, verletzte sich aber nur leicht, sodass kein Rettungsdienst angefordert werden musste.

Der 21-jährige Autofahrer flüchtete zunächst, konnte aber nach Angaben der Polizei durch eine Streife an seiner Wohnadresse in Nersingen angetroffen werden. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen und Zeuginnen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)