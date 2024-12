Neu-Ulm Zugunglück in Neu-Ulm: Fußgänger wird erfasst und tödlich verletzt

Am Donnerstag ereignet sich in Neu-Ulm ein Unglück. Ein 39-Jähriger läuft an Bahngleisen entlang. Trotz Notbremsung kommt ein Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.