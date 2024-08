Gabriele Salzmann kehrt den Grünen den Rücken

Gabriele Salzmann hat überraschend ihre Mitgliedschaft in der Partei Bündnis 90/Die Grünen beendet. In einer E-Mail an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden hat sie außerdem ihre Austritte aus der Neu-Ulmer Stadtratsfraktion sowie der Kreistagsfraktion der Grünen mitgeteilt. Das gab die Neu-Ulmer Fraktionschefin Cornelia Festl am Donnerstag bekannt.

Gabriele Salzmann gehört der Grünen-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat seit zehn Jahren an

Salzmann habe diesen Schritt damit begründet, dass sie ihre eigenen Werte nicht mehr in der Grünen-Politik vertreten sehe. Die Burlafingerin war zehn Jahre lang Mitglied in der Grünen-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat und vier Jahre lang im Kreistag. Dort verlieren die Grünen jeweils einen Sitz. Denn Salzmann habe angekündigt, ihre Mandate zu behalten und sei bereits in Gesprächen mit einer anderen Fraktion, so Festl in ihrer Pressemitteilung. Salzmann selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. (AZ, mru)