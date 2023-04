Gartenhütte in Neu-Ulmer Innenstadt brennt ab

Erst brennt in der Maximilianstraße eine Mülltonne, dann eine Gartenhütte aus Haus. Menschen waren der Polizei zufolge nicht in Gefahr.

Aus bislang nicht abschließend geklärten Umständen ist in der Nacht auf Sonntag zunächst eine Mülltonne und dann eine Gartenhütte in Brand geraten. Gegen 22.20 Uhr waren deswegen mehrere Notrufe bei der Polizei in Neu-Ulm eingegangen.

Die Polizei nimmt an, dass die Flammen von der Mülltonne auf die komplett aus Holz bestehende Hütte in der Maximilianstraße in Neu-Ulm übergegriffen hatten. Diese brannte vollständig ab, die Höhe des Schadens wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Menschen seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Weitere Ermittlungen sollen jetzt zeigen, was das Feuer ausgelöst hat. (AZ)