Gastro-Beben in Neu-Ulm: Café D'Art macht zu und Josis bekommt neuen Pächter

Plus Das Gerücht kursierte schon länger, nun ist es Fakt: Die Führung des Café D'Art wirft nach acht Jahren das Handtuch. Und auch auf der Neu-Ulmer Insel stehen Veränderungen an.

"Schweren Herzens möchte ich euch hiermit darüber informieren, dass ich die Türen des Café D'Art ab dem 18.12.22 schließen werde", schreibt Pächterin Heidi Völzke in den sozialen Netzwerken. Binnen zwei Stunden kamen über 20 Kommentare des Bedauerns zusammen.